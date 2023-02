GBTA France : les enjeux 2023 du voyage d’affaires au menu du Carrefour des Experts

Dans ses vœux adressés aux membres et partenaires, Katharina Navarro, présidente de GBTA France soulignait avoir « le sentiment d’avoir laissé 2019 comme l'éternelle ligne de référence derrière nous, pour commencer à écrire un nouveau chapitre, que ce soit sur les volumes ou les fondements de nos programmes de mobilité et de réunions ».



Ce nouveau chapitre, il est déjà temps de l’écrire avec, pour commencer l’année des évènements de l'association, un premier Carrefour des Experts, ce mardi 14 février, au Metafore Liège Blanche (à partir de 14h30).



Il s’articulera autour de trois thématiques : négociation des coûts et transparence tarifaire, adaptation au nouvel environnement en perpétuel changement, valorisation des acheteurs en interne, adoption/leakage - respect des outils et systèmes des fournisseurs.



Au travers de « quick visions » et de speed-meetings, acheteurs et fournisseurs pourront faire part de leur vision du présent et de l’avenir.



Les adhérents pourront aller à la rencontre de 12 experts pour évoquer ces trois thèmes, qui, en amont de l’évènement, ont donné leur sentiment sur ces sujets.