Garantie financière : en Autriche, vers un nouveau système en 2023 ?

Le modèle ÖHT prolongé jusqu’à fin 2022

Déjà mis en place en 2021, suite au retrait des banques et des compagnies d'assurance, la protection temporaire contre l’insolvabilité des agences de voyages et des voyagistes via la Banque autrichienne de l'hôtellerie et du tourisme (ÖHT) est renouvelée en 2022. Elle permet aux opérateurs de voyages d'obtenir une garantie financière tourisme... en attendant peut-être, la mise en place d'un fonds de garantie proche de celui existant aux Pays-Bas ou en Allemagne dès 2023.

Rédigé par Anaïs BORIOS le Jeudi 6 Janvier 2022

