Travel Europe et Visit Europe auront « 16 nouvelles histoires à raconter » en 2023

Si le Tyrol se découvre en hiver, il se dévoile également en été. Là encore différents programmes et circuits sont proposés : « Tyrol et Bavière », « Découverte du Tyrol », « Au cœur du Tyrol ».



Des programmes thématiques (fête des fleurs au Tyrol, fête de la bière et de la transhumance, randonnées au Tyrol, fête paroissiale à Kramsach et transhumance…) sont aussi envisageables. « Nous pouvons programmer à la carte pour les groupes » affirme la directrice commerciale.