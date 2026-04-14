Ghislaine Homond (Flash Voyages) : "Ce métier ne s’exerce pas seul !"

« J’ai appris sur le tas. Je suis autodidacte pure »,

« Sa capacité à vendre, à créer du lien et à inspirer confiance »

« une entreprise rentable, une trésorerie saine et une bonne équipe !

Je suis fière de mon parcours.»

« Je suis une passionnée, je me donne 5 ans avant de passer la main. »