GoMoWorld promet Internet au tarif local dans 160 pays

GoMoWord propose aux utilisateurs de créer une e-SIM intégrée et leur permet de se connecter avec une seule application, sans avoir à acheter de carte Sim locale ou payer un surcoût auprès de son opérateur.



"Une fois son pays de destination sélectionné, l'utilisateur choisit l'offre la plus adaptée à sa consommation et valide un forfait. Une fois celui-ci terminé, la connexion est interrompue : aucun risque de hors forfait. L'utilisateur peut ensuite choisir de souscrire de nouveau un forfait ou non" indique un communiqué de presse.



L’application " permet d’accéder aux réseaux locaux 4G et 5G" . Elle par exemple disponible en l’Australie, en Thaïlande, mais aussi Maroc, en Turquie, aux Etats-Unis ou encore au Canada.