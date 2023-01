Grand Live du Voyage d'Affaires : le compte à rebours est lancé !

Comme à son habitude, la journée sera inaugurée par le Baromètre de l’hôtellerie d’affaires, en partenariat avec EPSA, Extendam et MKG Consulting.



Dans ce contexte inflationniste, il est en effet « important et essentiel pour les acheteurs et travel managers d’avoir une visibilité sur les prix moyens appliqués par les hôteliers par régions et par catégories ».



À la suite du baromètre de l'hôtellerie d'affaires, une table ronde dédiée au transport aérien domestique sera pilotée et animée par Paul Chiambaretto, directeur de la Chaire Pegase.



« Le transport aérien domestique traverse une véritable crise et il est crucial d’apporter un éclairage sur les perspectives à venir, non seulement pour les acteurs aériens, mais aussi pour l’ensemble des acteurs du voyage d’affaires » déclare l’expert.



Parmi les temps forts : la conférence dédiée aux associations du secteur. Cette année, c’est au tour des adhérents de prendre la parole et de partager les enjeux de 2023.