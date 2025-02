Grèce : Elatos Resort intègre Emblems Collection, marque de luxe d’Accor

S'offrir un séjour de luxe dans la montagne en Grèce, cela va devenir possible avec! Ce havre de paix niché au coeur du Mont Parnasse, une destination appréciée pour son rôle dans mythologie de l'Antiquité et ses panoramas à couper le souffle,en effetCe sera la. Son introduction se fera en partenariat avec le groupe Lampsa Hellenic Hotels et de sophistication contemporaine.Imaginée par MKV Design , la nouvelle conception du resort mariera le charme alpin à l’esthétique raffinée d’Emblems Collection.Les intérieurs mettront en avant des matériaux naturels nobles, des textures riches et un éclairage doux et diffus afin de dégager une atmosphère chaleureuse et exclusive.Chaque chalet sera, tels que sauna privé et salle de cinéma. Tous offriront une vue imprenable sur les paysages montagnards.