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Grégory Audibert élu président de Provence Méditerranée Tourisme

L'Office de Tourisme Provence Méditerranée réunit 12 communes


L'Office de Tourisme Provence Méditerranée ouvre une nouvelle page. Le comité de direction a élu Grégory Audibert à sa présidence.


Rédigé par le Jeudi 25 Juin 2026 à 13:32

Grégory Audibert élu président de Provence Méditerranée Tourisme - Photo Tourisme Provence Méditerranée
Grégory Audibert élu président de Provence Méditerranée Tourisme - Photo Tourisme Provence Méditerranée
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L'Office de Tourisme Provence Méditerranée a un nouveau président.

Le comité de direction a élu Grégory Audibert à sa tête le 23 juin 2026. Premier adjoint au maire d'Hyères et 11ᵉ vice-président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée en charge des mobilités et des déplacements, il affiche l'ambition de faire de Provence Méditerranée « une destination qui conjugue attractivité touristique, préservation de l'environnement et qualité de vie des habitants ».

Le nouveau président entend inscrire son action autour de quatre axes stratégiques. Le premier consiste à préserver le patrimoine naturel en mettant en place des indicateurs de suivi des impacts du tourisme, en renforçant les actions de restauration des espaces naturels et en favorisant une fréquentation mieux répartie dans le temps et sur le territoire.

L'Office de Tourisme Provence Méditerranée réunit 12 communes

La seconde priorité porte sur les mobilités durables. Provence Méditerranée Tourisme souhaite valoriser l'offre de transports existante : train, bus, bateaux-bus et mobilités douces.

Grégory Audibert veut également faire du tourisme un levier de développement économique et d'emploi local. Enfin, le nouveau président mise sur l'innovation pour renforcer le rayonnement de la destination. L'intelligence artificielle devra notamment être mobilisée afin d'améliorer l'expérience des visiteurs et de développer de nouveaux services. Provence Méditerranée Tourisme souhaite également développer des coopérations avec le monde de la recherche, de l'enseignement supérieur, les entreprises et le tissu associatif pour accompagner les projets structurants du territoire.

L'Office de Tourisme Provence Méditerranée intervient sur un territoire de 12 communes – Carqueiranne, La Crau, La Garde, Hyères, Ollioules, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Toulon et La Valette-du-Var – qui totalise 455 000 habitants et 17,6 millions de nuitées touristiques. La structure compte 86 collaborateurs, exploite 10 bureaux d'information touristique et a accueilli près de 460 000 visiteurs en 2025.

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