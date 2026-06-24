Grégory Audibert élu président de Provence Méditerranée Tourisme

La seconde priorité porte sur les mobilités durables. Provence Méditerranée Tourisme souhaite valoriser l'offre de transports existante : train, bus, bateaux-bus et mobilités douces.



Grégory Audibert veut également faire du tourisme un levier de développement économique et d'emploi local. Enfin, le nouveau président mise sur l'innovation pour renforcer le rayonnement de la destination. L'intelligence artificielle devra notamment être mobilisée afin d'améliorer l'expérience des visiteurs et de développer de nouveaux services. Provence Méditerranée Tourisme souhaite également développer des coopérations avec le monde de la recherche, de l'enseignement supérieur, les entreprises et le tissu associatif pour accompagner les projets structurants du territoire.



L'Office de Tourisme Provence Méditerranée intervient sur un territoire de 12 communes – Carqueiranne, La Crau, La Garde, Hyères, Ollioules, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Toulon et La Valette-du-Var – qui totalise 455 000 habitants et 17,6 millions de nuitées touristiques. La structure compte 86 collaborateurs, exploite 10 bureaux d'information touristique et a accueilli près de 460 000 visiteurs en 2025.