Grève SNCF : le trafic sera t-il perturbé en fin de semaine ?

"nous confirmons à date notre prévision d’arriver à assurer environ 90% des TGV en moyenne sur ce week-end (vendredi, samedi et dimanche) et que tous les voyageurs pourront voyager le jour prévu vers leur destination."

La SNCF a publié ses prévisions de trafic, suite à la grève lancée depuis le début de la semaine. Pour ce 8 mai, sur le réseau TGV INOUI et OUIGO, la circulation des trains sera normale jusqu’au jeudi 8 mai inclus.Pour le week-end, l'objectif de la compagnie ferroviaire est double. Elle souhaite acheminer tous les voyageurs en assurant le maximum de circulations de TGV :La SNCF explique que les clients reçoivent depuis lundi et d’ici aujourd’hui un SMS ou mail indiquant soit si leur TGV est assuré, soit s’il est annulé leur proposant de trouver, gratuitement, une solution TGV pour le même jour, via les sites de réservation.Tous les billets sont échangeables et remboursables sans frais pour TGV INOUI comme sur OUIGO, sur tous sites distributeurs.Tous les clients dont le TGV est supprimé bénéficieront d’un geste de compensation exceptionnelle, même s’ils voyagent sur un autre train : ils recevront,