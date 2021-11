Grotte Cosquer : la réplique veut attirer 800 000 visiteurs chaque année

“500 entités d’art pariétal dont la richesse et l’originalité vont pouvoir être mises à la disposition du plus grand nombre."

C’est un projet culturel d’envergure qui prend forme au sein de la Villa Méditerranée, voisine immédiate du Musée de la Méditerranée (Mucem). “Cosquer Méditerranée” reproduira méticuleusement, presque à l’échelle 1, l’intérieur de la grotte découverte en 1985 dans les Calanques de Marseille par Henri Cosquer, président du Club de Plongée de Cassis. la grotte (LIRE) : considérée comme une “rareté archélogique” est désormais classée Monument historique.Et pour cause : elle recèle pas moins deLa scénographie dont nous avons pu avoir un aperçu ce mardi 23 novembre, est très prometteuse. Le visiteur prendra un monte-charges qui l'amènera dans les caves du bâtiment et sera “plongé” virtuellement dans la grotte.qui lui permettra d’admirer à loisir peintures et gravures grâce à un système de déplacement automatique par groupes de 6 personnes.Le site comprendra également un espace scénographié, dédié à la plongée sous-marine, un film sur la découverte de la grotte, un parcours d’interprétation sur la préhistoire et la montée des mers, une librairie-boutique, un espace de restauration, un amphithéâtre et des salles de conférences.sur un budget total de 24 millions. Le projet est porté par le Groupe Kléber Roussillon qui gère aussi la réplique de laet exploite actuellement 11 lieux emblématiques en France et en Belgique, 12 avec la grotte Cosquer, et accueille 1,6 million de visiteurs par an.