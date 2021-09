Groupes : Top of travel, dans les starting blocks pour 2022

le TO fait la part belle aux départs des régions

Top of travel, acteur majeur du marché groupes BtoB, est prêt pour 2022. Les prix et le plan de vols sont sortis et font toujours la part belle aux départs des régions. Pour être au plus près des clients, désormais 9 vols baladeurs permettent de partir de plus de 23 aéroports.

Rédigé par JDL le Jeudi 30 Septembre 2021

