Guest Learning : une plateforme de formation pour les hébergeurs indépendants

Notre solution a déjà beaucoup évolué !



Aujourd’hui, Guest Learning c’est plus de 45 hôtes apprenants inscrits sur la plateforme, 160 vidéos d’actualités touristiques, 8 thématiques soit 70 modules de formation,

Elle a tout juste un an et marche déjà très bien toute seule. Guest Learning conçue pour permettredans l'optique d'une ouverture et gestion d’un établissement touristique dresse son premier bilan." dévoile Jérôme Forget, fondateur de l’agence Guest & Strategy.Des statistiques honorifiques qui démontrent que la solution a d'ores et déjà trouvé son public. Guest Learning espère aller encore plus loin et s'adresser à plus d'entrepreneurs.