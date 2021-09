Guyane Amazonie : se décider à voyager autrement STAND F 071, salon IFTM Top Resa

Le Comité du Tourisme de la Guyane (C.T.G) et ses partenaires ont le plaisir de vous retrouver au salon IFTM TOP RESA du 05 au 08 octobre 2021. Dans la perspective des réouvertures progressives, nous vous proposons de nouvelles idées de voyages !



La Guyane répond à la tendance actuelle de séjours plus longs, plus authentiques, privilégiant un impact plus responsable sur l’environnement. Tendre vers un tourisme durable est au cœur de nos préoccupations et l’ADN de l’offre touristique de la Guyane est de proposer des expériences au plus près de sa biodiversité exceptionnelle, ainsi qu'au contact de ses habitants, riches en savoir-faire de toutes sortes.

Retrouvez-nous à l’IFTM Top Resa du 05 au 08 octobre 2021



→ N° de stand : Stand F 071

→ Prendre rendez-vous



Dénomination :

Comité du Tourisme de la Guyane



Activité :

Un établissement public administratif, qui assure la coordination des acteurs locaux du tourisme, œuvre à la structuration et au développement de la filière

Qui sommes-nous ? Dans le domaine du Tourisme, le Comité du Tourisme de la Guyane est le bras armé de la Collectivité Territoriale de Guyane.



Nous disposons d’un siège basé à Cayenne, et d’un bureau parisien situé dans le 8ème arrondissement.



L’une de nos missions principales est de vous informer sur la destination, de vous aider à mieux la comprendre et à l’aimer dès à présent.



Si pour le voyageur avisé la Guyane est une destination mythique, elle reste encore mal connue des autres voyageurs. On ne lit pas assez dans la presse combien l’Amazonie française est belle et source de bien-être, combien l’accueil y est chaleureux, combien c’est la France et l’Europe en Amérique du Sud, avec tous les avantages que cela implique, y compris en termes de sécurité.



Nous sommes à vos côtés pour vous faire découvrir la destination des prochaines vacances de vos clients ou les vôtres, autour du triptyque : Nature, Sciences, Culture.



Que faisons-nous ? Notre objectif est d’informer les professionnels du tourisme et de les former à la vente de la Guyane.



Afin de développer vos connaissances sur notre offre touristique, nos équipes mettent à votre disposition des outils d’aide à la vente, mettent en place des ateliers de formation ou organisent des éductours pour vos agences spécialisées (incentives groupes) revendeuses et appartenant à des réseaux de distribution.



La France est belle, multiple et exotique. Amoureux de grands espaces, d’une nature généreuse et hors du commun, choisissez l’Amazonie française pour des vacances dépaysantes. Contrairement aux idées reçues, pas besoin d’être un baroudeur intrépide ou un sportif accompli pour s’immerger dans la nature guyanaise. Ici, tout est réuni pour favoriser un sentiment de bien-être et vivre des expériences inoubliables.



Les acteurs du tourisme Guyanais, présents au salon IFTM aux côtés du Comité du Tourisme de la Guyane, répondront avec plaisir à toutes vos questions sur les modalités de voyages et les activités à faire sur place.



A très bientôt !



Pourquoi nous participons au salon IFTM Top Resa Après deux ans de crise sanitaire, il semble important que la Guyane participe au salon IFTM pour retrouver sa place sur le marché des voyages éco touristiques au long cours.



Nous souhaitons repartir à la conquête des marchés européens limitrophes de la France tels que la Belgique, la Suisse, en plus de redynamiser le marché métropolitain émetteur. Aujourd’hui encore 90% de nos touristes viennent de Métropole.



Les conditions sanitaires normées dont nous bénéficions localement, contribueront à positionner la destination durablement sur ces marchés exogènes, face à la concurrence des destinations d’Amérique centrale et du sud notamment.



Destination de niches, dotée d’une biodiversité exceptionnelle, c’est le moment de porter un regard différent sur nos atouts naturels encore assez méconnus.



Nos contacts

Flavia Servé

Chargée de la promotion Marchés Amériques, Caraïbes & Europe

flavia.serve@guyane-amazonie.fr

+33(0)1 42 94 15 16



Sonia Cippe

Cheffe de pôle promotion Marchés Amériques, Caraïbes & Europe

sonia.cippe@guyane-amazonie.fr

+33 (0)1 42 94 15 16



Adresse postale :

Antenne à Paris : 5, rue de Stockholm (8ème)

Siège à Cayenne : 12 rue Lallouette



Site web :





