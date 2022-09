Hackathon by CDS Groupe : "24h pour coder un business travel plus responsable !"

- 1er prix : un chèque de 3000 euros à partager avec tous les membres de l’équipe ;

- 2ème prix, le Prix du Président : un partenariat R&D avec CDS Groupe ;

- 3ème prix, le Prix du public : un séjour au sein des hôtels The Originals offert à chacun des membres de l’équipe.



Composition du Jury :

Le jury sera composé de Laurence GABORIEAU (Directrice du salon IFTM Top Resa), Ziad MINKARA, (Directeur Général CDS Groupe), Karim BENNAZIZ HOUMANE (Global Head of Commercial Cards Sales), Cécile BEREHOUC (Director of Sales at Adagio Aparthotels), Amélie BERRUEX (Partner / Managing Director Axys Odyssey), Caroline HARAUCHAMPS (Directrice France Sabre Corporation), Pierre MESNAGE (Directeur Général de Goelett), Laurent PATY (Online Hotel Distribution Sales at Amadeus Value Hotel), et de Serge MESGUICH (Directeur chez Bpifrance Investissement).



Les 43 participants au Hackathon IFTM by CDS Groupe 2022 sont des étudiants des écoles École 42 Paris EFHT, Escaet, Hetic, IEFT, IEFT LYON, INSEEC. Ils seront répartis en 7 équipes.