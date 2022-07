Hackathon IFTM : CDS Groupe vous invite à choisir le thème !

« Le Hackathon est une bouffée d'oxygène. Pendant 24 heures, des jeunes vont plancher, sans être bridés, sans contraintes ni règles, et construire le déplacement professionnel de demain. Ils vont nous apporter des solutions simples et cohérentes »

« Nos équipes de R&D ont travaillé sur le concept développé « Switch for green » qui permet, en un switch que l'on connait sur le téléphone d'activer sur la plateforme CDS un bouton qui va mettre en avant l'engagement en termes de RSE avec son manifeste »

, souligne Ziad Minkara, co-fondateur et CEO de CDS Groupe Et ce n'est pas les lauréats de la précédente édition qui vont le contredire.En 2019, les codeurs de The Treep avaient non seulement travaillé sur la recherche et la mise en avant d'hôtels écoresponsables, mais surtout ils ont intégré la synthèse vocale multilingue dans le parcours du voyageur d'affaires. Depuis, The Treep et CDS groupe ont signé un partenariat de Recherche et Développement dont l'objectif est d'intégrer le « voucher vocal » à la première Marketplace de l'hôtellerie d'affaires., explique le CEO de CDS Groupe.Ainsi, il est possible de mettre en avant les hôtels éco labellisés, des chambres pour les PMR ou encore de déclencher des voucher vocaux pour les sourds et malentendants sur la plateforme.Preuve que participer au hackathon est aussi un tremplin.Les étudiants de l'Université Léonard de Vinci, l'EFHT, l'IEFT ainsi que l'ESCAET ont déjà réservé leur place !