Hausse des prix ! Attention aux augmentations de janvier sur les assurances

A chaque nouvelle année, les hausses sur les assurances sont une constante : explications.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 20 Décembre 2022

Les assurances qui coûtent... Comme tous les ans au 1er janvier les prix des assurances augmentent : les produits les plus concernés sont bien souvent ceux qui ont un caractère obligatoire :



- Habitation

- Multirisque des bureaux

- Responsabilité civile

- Mutuelle

- Prévoyance

- Automobile



Ces assurances représentent des charges incompressibles pour une entreprise, les réduire permet de dégager des économies. C'est pourquoi il est important de bien regarder les dates d'effet et les préavis pour les remettre en cause à chaque échéance et faire jouer la concurrence.



Assurance professionnelle : quand résilier ?

Les professionnels ne bénéficient pas de la loi Hamon et peuvent résilier leurs contrats dans des situations précises :



- échéance du contrat : la lettre de résiliation doit être envoyée en courrier avec accusé de réception au plus tard 2 mois avant la date de renouvellement automatique

- cessation d'activité ;

- départ à la retraite ;

- changement de régime matrimonial ;

- déménagement pour la multirisque des locaux

- revente de véhicule

- augmentation de la prime ; pour cette dernière, c'est la plus simple quand les prix augmentent de plus de 12%



Sont concernées par ce régime les assurances suivantes : mutuelle TNS, prévoyance TNS, multirisque, mutuelle collective, prévoyance collective et responsabilité civile professionnelle.



Pour la Mutuelle, Depuis le 1er décembre 2020, il est également possible de résilier la mutuelle d'entreprise hors échéance, à une condition : le contrat doit avoir au moins 12 mois d’ancienneté, le décret n° 2020-1438 permet de résilier son assurance santé à tout moment, passés les 12 premiers mois d’engagement.







Les assurances qui rapportent... Pour les agences et agent de voyages ce sont les assurances qu'ils connaissent le mieux, elles sont bien souvent optionnelles et se proposent lors de la vente d'un forfait, un billet d'avion, une croisière ou encore un voyage en autocar...



Ce sont les assurances :

- Annulation de voyage

- Assistance rapatriement

- Multirisque voyage



Il est rappelé sur le bulletin d'inscription que le client qui refuse l'assurance annulation de voyage doit signer "assurance refusée" d'où son caractère quasi obligatoire.

En revanche le client dispose de 14 jours en cas d'assurance cumulative pour renoncer à sa souscription.

Ces assurances rapportent une marge confortable à l'agence et généralement des bons d'achat pour les conseillers vendeurs.



Ces assurances ont montré toute leur importance lors de la crise sanitaire avec des taux de concrétisation frôlant les 100%. Les clients ont enfin compris leur utilité et leur nécessité, mais le revers de la médaille a été une augmentation hors norme des sinistres



Suite à la crise épidémique les assureurs les plus impactés ou en situation de position dominante ont augmenté leurs tarifs et leurs franchises du fait de la multiplication des sinistres payés, ce qui pénalise in fine les ventes de ces produits rémunérateurs et par contagion la rentabilité des agences et des opérateurs.



La solution est donc là aussi de demander à votre courtier de remettre en cause ces contrats en trouvant de nouveaux acteurs qui permettent de maintenir des niveaux tarifaires attractifs et des franchises acceptables pour les clients.



Dans les assurances voyages, les situations de monopôle d'un assureur ou d'un courtier sur un réseau nuisent à la compétitivité des agences c'est pourquoi la concurrence permet d'éviter cette dérive et propose une alternative pour conserver des marges et du pouvoir d'achat pour les conseillers vendeurs.



Nous vous souhaitons à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d'année à vous et vos proches.

