Héliades sort sa brochure "Grèce et ses îles"

Pour plus de facilité de lecture, la brochure est découpée en 6 zones géographiques : Grèce continentale, Îles Saroniques et Sporades, Cyclades, Rhodes et le Dodécanèse, Corfou et îles Ioniennes, et Crète.



Les produits « Découvertes » (circuits, croisières, autotours, périples) sont placés à chaque début de chapitre.



L'offre s'étoffe. A côté des circuits « Echappée » organisés au départ d’un Club Héliades, on trouve les circuits « Secrets » et échappées « actives ».



Les circuits secret sont des programmes encore plus culturels, en petits groupes de 20 personnes maximum (avec privatisation possible) et des hôtels plus confortables qui sont proposés.



Les échappées « actives » permettent de combiner activités sportives (kayak de mer, randonnée à pied ou à vélo) et visites culturelles.



2 nouveaux circuits sont venus enrichir la brochure : Le circuit « Échappée athénienne » pour découvrir Athènes grâce à des activités en immersion et Circuit « Secrets de Crète ».