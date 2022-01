Héliades : sortie des brochures "Grèce et ses îles" et "Clubs 2022" !

Dans sa brochure Grèce et ses îles Héliades propose une, en passant par des séjours, de laPour davantage de clarté et d’aisance à la lecture, la brochure est découpée en: la Grèce continentale, les Îles Saroniques et des Sporades, les Cyclades, Rhodes et le Dodécanèse, Corfou et les îles Ioniennes, puis enfin la Crète.La brochure « Clubs 2022 » est également divisée en plusieurs zones, et met en avant les avantages de chaque club Héliades en fonction des goûts et des envies.