Helmut Gschwentner (Travel Europe) : "Nous avons réorganisé nos équipes de ventes et formé des spécialistes pour chaque destination"

TourMaG.com - Au niveau de votre entreprise, qu'allez-vous changer et quels sont les défis à relever dans les prochains mois ?



Helmut Gschwentner : Nous avons réorganisé nos équipes de ventes et formé des spécialistes pour chaque destination.



Ces cellules permettent un échange direct entre le client, l’équipe de vente, notre service d’achat et nos filiales sur place.



Chaque maillon de cette chaine de compétences enrichit l’offre finale. La formation des équipes permet une plus grande qualité du produit et au final une reconnaissance du client qui se sent plus respecté, l’enjeu pour nous est là.



TourMaG.com - Redoutez-vous cette reprise, entre la baisse des aides, le remboursement des avoirs et l'endettement supplémentaire, notamment avec les PGE ?



Helmut Gschwentner : Toute le profession est maintenant tournée vers l’activité de 2022.



2020 et 2021 sont à oublier et cette pandémie ne doit pas se transformer en un traumatisme ineffaçable, mais au contraire comme un accident de parcours duquel il faut se relever et aller de l’avant.



Pour Travel Europe, nous avons traversé cette crise bien sûr catastrophique pour l’économie de notre entreprise, mais nous avons saisi cette parenthèse comme une opportunité nous permettant d’améliorer tous nos processus de vente et de production, bref une grande année de formation interne.