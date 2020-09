Hiver : FTI Voyages édite une brochure Best Of long et moyen-courrier

15 destinations sont à l’honneur : les Antilles françaises, les Canaries, Cuba, les Émirats Arabes Unis, l’Égypte, l’Île Maurice, les Maldives, Malte, le Maroc, le Mexique, Oman et Salalah, la République Dominicaine, la Thaïlande et la Tunisie.



Sur cette nouvelle saison FTI Voyages a pris la décision de se concentrer sur la marque Club FTI Voyages et d’en proposer 10 sur cette saison stratégique : le Club FTI Voyages C-Central Resort The Palm à Dubaï, le Club FTI Voyages Al Raha Beach Hotel à Abu Dhabi, le Club FTI Voyages Mirbat Oman à Salalah, le Club FTI Voyages Experience Tropical à Varadero et le Club FTI Voyages Silver Beach sur l’Ile Maurice, le Club FTI Voyages Les Jardins de l'Agdal à Marrakech, le Club FTI Voyages Les Dunes d'Or à Agadir, le Club FTI Voyages Sheraton El Gouna à Hurghada, le Club FTI Voyages Makadi à Hurghada et le Club FTI Voyages Be Live Punta Cana en République Dominicaine.



En revanche le tour opérateur met en "stand by" les Clubs FTI Privilèges pour cet hiver "uniquement". " Il y a une réalité économique, les investissements marketing sont importants et nous préférons miser sur le mass market pour la relance" explique Axel Mazerolles.



Il ajoute : " Notre équipe commercial bien qu'à temps partiel continue évidemment de rester en contact avec les agences pour leur dire que nous sommes là. C'est important, et désormais nous nous tournons vers l'avenir. Dans les moments de crises, elles feront appel à ceux qui sont présents lors de la reprise et nous nous sommes là" .