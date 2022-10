Horizonia a accueilli 1 238 visiteurs professionnels

La première édition du salon Horizonia, qui s’est tenue du 13 au 15 septembre 2022, à Eurexpo Lyon, a rassemblé 112 exposants et marques et accueilli 1 238 visiteurs professionnels.



Parmi les principaux visiteurs, le salon a accueilli des représentants d’hôtellerie de plein air, de chambres d'hôtes et gîtes, d’hôtels, résidences de tourisme et de loisirs, clubs de vacances et de collectivités locales et territoriales (mairies, régions, départements…).



50 % provenaient de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 50 % des autres régions françaises.



Tous les exposants ont signé une charte mise en place par Horizonia garantissant la présentation de produits ou services éco-conçus (production, fabrication, matériaux) ou de produits dont la technologie ou l’usage sert la dynamique de l’écoresponsabilité et/ou du développement durable.