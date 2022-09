Horizonia, le tourisme durable à la rencontre de ses acteurs

Le programme des conférences des trois journées de salon était dense et souvent orienté sur les tendances prévisibles qui confirment que la filière durable n’est pas qu’une passade pour bobos culpabilisées par leur empreinte carbone.Les interrogations sur le tourisme de demain ont alimenté nombre de débats, rapports et webinaires. La réflexion menée par le pôle É tude Marketing du CRT Auvergne Rhône-Alpes , dirigé par Guilhem Poncy, a le mérite d’en résumer les grands enseignements en concentrant son attention sur deux générations qui seront les clients du tourisme des prochaines années : la génération Z des « digital natives », âgés de 12 à 25 ans et nourris aux injonctions de Greta Thunberg, et leurs petits frères et sœurs de la génération Alpha, au début d’un nouveau cycle, trempés dès leur plus jeune âge dans un univers immersif et virtuel. Ils seront les explorateurs quotidiens du Metaverse.Le contexte très instable des crises sanitaires, climatiques et géopolitiques rend l’exercice de prévision plus incertain que jamais, mais quelques pistes sont déjà bien engagées, confortées par des signaux faibles et plus forts.