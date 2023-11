Hôtel Atlantis Dubaï (podcast): Entretien Kelly Timmins, responsable du développement durable

Difficile d’imaginer que les gigantesques et luxueux resort du groupe Atlantis à Dubaï mettent tout en œuvre pour se développer de façon durable… C’est pourtant le cas comme l'a expliqué Kelly Timmins, en charge du développement durable pour le groupe, dans le podcast de Saliha.



Kelly Timmins : " On essaie de se développer de la façon la plus responsable possible dans toutes nos structures. Nous le faisons aussi bien dans nos resorts, Atlantis Dubai et Atlantis The Royal, que dans notre parc aquatique, Aquaventure. On agit à tous les niveaux : en ayant une bonne gestion des ressources en eau, en limitant au maximum notre empreinte carbone et en travaillant mieux sur le sourçing des produits que nous utilisons dans nos resorts (…)]b



Mais chez nous, la démarche responsable est d’autant plus importante qu’Atlantis abrite 65 000 mammifères marins ! Dès lors, la protection et le bien-être de ces animaux est une priorité absolue. Ils sont aussi importants que les clients de l’hôtel, ou même nos propres collègues.



Cependant, pour que notre stratégie de développement durable fonctionne, la pédagogie et l’éducation doivent avoir une place à part entière. C’est pourquoi nous veillons à transmettre au jeune public les bonnes informations sur l’environnement et les espèces animales qui résident chez nous."



Enfin, nous cherchons à nous développer en harmonie avec la société locale sans jamais perdre de vue le bien-être de nos employés. Nous souhaitons préserver l’environnement tout en ayant un impact positif sur la société. Pour nous, l’un ne va pas sans l’autre."