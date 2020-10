Hôtellerie : citizenM lance deux offres d'abonnement

Cette option de séjour à tarif fixe pour les digital nomads, freelances et aventuriers voulant voyager dans le monde entier, est pratique et accessible pour tous. Le global passport est l’offre parfaite pour ceux qui ont besoin de flexibilité et qui veulent changer d’air et de lieu de travail pour découvrir une nouvelle ville.

L'hôtelier propose un autre abonnement : Global Passport by citizenM. Limité à 1000 exemplaires, cet abonnement à 1500 € par mois permet aux voyageurs de séjourner dans un établissement pour un tarif moyen de 50€/nuit." explique un communiqué de presse.