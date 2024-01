Hôtellerie : un marché dynamique marqué par l'inflation

L’accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024 est source d’inquiétude pour les acheteurs et travel managers. Si les prix dérapent, la problématique de la disponibilité des chambres est également présente.



« L'été 2024 a été identifié comme une période de travel freeze pour l'Île-de-France et Paris pas à cause de l’hébergement, mais plutôt pour des raisons de logistique.



Les travel managers vont donc reporter les déplacements à d'autres mois, juin et septembre, qui sont déjà très chargés.



Le mois de juillet est une problématique depuis plusieurs années, car il est un mois fort en business travel », constate Ziad Minkara, PDG de CDS Groupe, qui anticipe la relance des RFP (appel d’offres) par les entreprises sur le deuxième semestre.



« Maintenant l’entreprise peut s’engager sur des volumes afin d’obtenir des tarifs linéaires. Beaucoup d’entreprises sont encore sur des tarifs en floating. C’est compliqué à gérer. Il faut faire jouer la concurrence. Les hôtels indépendants ont investi et ont la qualité de services », complète Ziad Minkara.



« Il y aura des contrastes avec les destinations qui accueillent des épreuves ou non. A cela s’ajoutent les gammes d’hébergement. C’est notre objectif avec ce baromètre, amener de la lisibilité pour appliquer les bons remèdes , affirme le président de MKG Consulting.



Pour les JO 2024, de mon point de vue, Paris a un potentiel d’attractivité différent de celui de Londres et 2012 n’est pas 2024. Reste à savoir comment les travel managers naviguerons dans cette période. »



De son côté, Philippe Mettey, VP Ventes et Marketing Europe de The Ascott Ltd, n’observe pas de forte augmentation des prix jusqu’à début juillet : « Les changements de tarifs se voient plutôt à partir du 14 juillet. Nous avons une démarche très proactive auprès de nos clients fidèles, nous les avons incités à anticiper leurs actions. Sur la période des JO 24 nous demandons des prépaiements pour éviter les annulations de dernière minute . »