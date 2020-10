IA : Amex GBTravel rachète la start-up 30SecondsToFly

American Express Global Business Travel (GBT) annonce avoir fait l’acquisition de 30SecondsToFly, une start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) et dans la messagerie pour les voyages d’affaires.



Pour la TMC, ce rachat lui permettra d'utiliser la technologie de 30SecondsToFly pour améliorer " l’expérience de voyage des voyageurs et clients en augmentant le nombre d’options de service qui leur sont proposées tout au long de la durée de leur voyage ".



En plus du chat en direct via l’application Amex GBT Mobile et l’Apple Business Chat, les voyageurs pourront lancer des demandes de service automatisées depuis le service de messagerie de leur choix.



Gabriel Ayache, Director of New Business Ventures chez GBT, déclare : « De nombreux voyageurs d’affaires souhaitent bénéficier de la rapidité et de la commodité du libre-service. Mais ils sont également rassurés de savoir que les équipes de conseillers en voyages sont toujours là pour les guider si besoin. 30SecondsToFly a développé une solution innovante pour les voyageurs et les conseillers en voyages qui optimisera l’expérience du service GBT et améliorera les fonctionnalités de nos messageries . »