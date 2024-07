IFTM : Des cycles de conférences autour du digital, de l’environnement et de l’inclusion

Le sujet de l’inclusion favorisera les réflexions sur l’accessibilité et l’attractivité de notre secteur pour accroître la diversité culturelle et permettre la participation de tous.



L’association Acteurs du Tourisme Durable (ATD) organisera un cycle de conférences au sein de l’espace Tourisme Responsable et présentera une conférence sur le tourisme inclusif et comment s’inspirer des bonnes pratiques d’acteurs engagés, en invitant tous les acteurs présents à passer à l'action et à adopter des solutions concrètes, afin de transformer le secteur en un espace véritablement inclusif et accessible à tous.



L’agence de communication We Like Travel proposera également une conférence sur la segmentation des clientèles pour être plus inclusif.



Les autres conférences phares autour de l’inclusion :



● Présentation du guide inclusif d’ATD

● Inclusion et Accessibilité : Les clés d'un tourisme ouvert à tous

● Inclusion et Ressources Humaines Promouvoir des Pratiques Exemplaires

● Les vertus pédagogiques d’un tourisme plus responsable et plus inclusif

● Soutenir et Inspirer : Le pouvoir du mentorat