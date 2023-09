IFTM Top Resa - Zone Destination France : qui sont les nouveaux exposants ?

La France attire toujours autant les visiteurs et sa Zone dédiée occupera une place centrale sur le premier salon des professionnels du tourisme, du 3 au 5 octobre 2023. Focus sur les nouveaux exposants de la Destination France présents lors de la 45e édition du salon IFTM Top Resa.

Après un été marqué par un bilan touristique positif, la France rayonne aussi bien à l’international que sur IFTM Top Resa avec 142 exposants attendus sur le village Destination France.

Les nouveaux exposants de la Destination France 2023 Accor - Stand J028



Accor propose un portefeuille de plus de 40 marques hôtelières sur tous les segments, du luxe & lifestyle à l'économique, ainsi que des marques de divertissement, des restaurants et bars, co-working, services et solutions d’affaires. Notre écosystème unique nous permet de réinventer en permanence des expériences et des services personnalisés pour nos clients. Chez Accor, nous pensons que c’est notre rôle de proposer des solutions innovantes pour réduire notre empreinte environnementale.



ATTITUDE MANCHE - Stand K016



Attitude Manche est l’agence en charge de l’attractivité du territoire de la Manche. Elle œuvre pour faire connaître les richesses de la Manche en informant sur les sites, monuments, visites techniques, hébergements et services.



CONTACT HOTEL - Stand K035



Contact Hôtels compte 300 établissements en France dont 260 peuvent accueillir des groupes, dès 8 personnes. Le réseau lance son service groupe en s'appuyant sur une plateforme digitale de réservations groupes, Contact Voyages, conçue pour les organisateurs de voyages de groupes afin qu'ils trouvent aisément des établissements adaptés à leurs besoins, fassent leur demande 100% en ligne et reçoivent les réponses digitales des hôteliers en direct. La gestion des réservations est facilitée par des échanges fluides, simplifiés et plus rapides, dont l'historique est conservé sans dossier papier



EN VENDÉE - Stand R028



En Vendée, agence de voyages réceptive spécialiste de la destination Vendée conçoit et commercialise des offres de séjours pour trois cibles de clientèle : les groupes loisirs, la clientèle affaires et les individuels. La Vendée c’est le Puy du Fou®, le Marais poitevin, Parc naturel régional ; les îles d’Yeu et Noirmoutier, joyaux de l’Atlantique ; un patrimoine naturel et architectural exceptionnel avec 2 abbayes millénaires, 10 petites cités de caractère®, une ville d’Art et d’Histoire et de nombreux édifices classés monuments historiques.



PAP Vacances - Stand J036



Avec ses 92 millions de pages vues/an et ses 25 000 annonces de locations saisonnières, papvacances.fr est devenu depuis sa création en 2001, l’un des sites français leaders sur le secteur du tourisme hexagonal.



LeShuttle - Stand S018



LeShuttle transporte voitures et autocars de Calais à Folkestone en 35 minutes, 365 jours par an et 24h/24. Acteur incontournable du transport bas carbone, LeShuttle constitue depuis 1994 un lien permanent et unique entre la Grande-Bretagne et le continent européen.



KTS FRANCE - AYA DESIRS D'ORIENT ET DU MONDE - Stand R051



KTS est à même de répondre à toutes les demandes de voyages d’affaires et a pour vocation de vous accompagner dans l’évolution de vos déplacements professionnels. Nos plus : accès à une offre complète pour un gain de temps en alliant luxe, confort et sécurité à vos déplacements, événements professionnels, de Groupes business ou loisirs… Aya désirs d’orient et du monde, le tour opérateur du Groupe KTS est également spécialisé sur plus de 50 destinations.



Oceania Hotels - Stand K038



Bien plus que des hôtels… Chez Oceania Hotels on y fait ce que l’on fait traditionnellement dans un hôtel : dormir, manger, travailler, se réunir, se détendre ou encore nager… mais avec ce petit supplément d’âme, ce petit quelque chose qui fait que ce n’est pas comme partout ailleurs. De Brest à Marseille, de Paris à Saint-Malo, les hôtels Oceania conjuguent raffinement, sens de l’accueil, emplacement privilégié et décoration personnalisée. Alors, venez vivre une expérience unique dans chacun des établissements Oceania Hotels !



Tarn et Garonne Tourisme - Stand R018



Agence réceptive, adhérente au réseau ADN tourisme Destination groupes, 1er réceptif de voyages groupes en France. Un expert répondra à toutes vos demandes touristiques sur mesure, pour des groupes et mini-groupes selon vos attentes : circuits, séjours, séminaires, team-building. Une multitude d’offres originales, innovantes, thématiques sur le Tarn-et-Garonne.



Retour du Village des Parcs - stand P016



Il fait son grand retour ! Sur le Village des Parcs, venez rencontrer les équipes commerciales de vos destinations : Le Puy du Fou, ZooParc de Beauval, Efteling et Europa-Park.



Une nouvelle Zone Destination France plus expérientielle Afin de faire vivre une réelle expérience au visiteur, le village Destination France est repensé cette année autour d’un concept : le Bar Central.



Situé au cœur du village, il sera le point de convergence pour les professionnels du tourisme, les voyageurs et les exposants, et sera le théâtre d’animations variées. Organisés par les exposants eux-mêmes et en partenariat avec l’agence Impulsion Tourisme, des dégustations, des conférences et ateliers interactifs rythmeront le village en donnant un aperçu exclusif de l’innovation et de la créativité qui animent l’industrie touristique française.



Le village Destination France accueillera comme à l’accoutumée des exposants historiques comme France DMC Alliance, Nouvelle Aquitaine et bien d’autres.



L’équipe IFTM Top Resa se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 3 au 5 octobre 2023



