IFTM lance son podcast

Dans la lignée de sa web TV Les Ateliers d’IFTM, un nouveau type de contenu vient rythmer l’industrie du tourisme pour les 6 prochains mois de l’année ! IFTM Top Resa se place résolument sous le signe de la créativité et de l’échange en 2021 !

Rédigé par IFTM Top Resa le Jeudi 22 Juillet 2021

À contexte inédit, initiatives inédites ! baladodiffusion.



De nouveaux projets dématérialisés voient le jour dans l’industrie, et l’initiative entamée par IFTM avec les



Avec ce nouveau format, en cohérence avec la ligne éditoriale de l’IFTM, IFTM ouvre un nouveau volet à la parole et à l’écoute, dans un format court et audio à emporter partout et à écouter au bureau, comme en dehors !



Créer du contenu, nourrir et donner la parole à la profession est désormais un des piliers du salon. Cette dynamique a conduit IFTM Top Resa à conjuguer et multiplier ses supports de pédagogie, d’échanges et de communication. L’échange est au rendez-vous pour avancer dans la saison estivale et appréhender la rentrée.

Après les webcasts, le media salon qu’est IFTM Top Resa s’enrichit de podcasts professionnels de 20 minutes à écouter partout et à tout moment. Réalisé sous le patronage de l’IFTM, avec la contribution de l’agence Eug & Jo, ces formats pratiques allient facilité d’écoute et découvertes variées portées par les voix des spécialistes de la profession. Acteurs et actrices des segments loisirs ou affaires, institutionnels et journalistes experts se régaleront à livrer leurs regards sur cette industrie passionnante, tout en nous livrant des témoignages personnels et intimes. Un programme dense et de qualité puisque la diffusion hebdomadaire des podcasts durera jusqu’à la fin de l’année 2021.



Un format amical et confidentiel, à suivre au quotidien chaque semaine tout au long du prochain semestre un nouveau podcast à écouter et réécouter à tout moment aux quatre coins du globe, sans modération, puisque les frontières des régions françaises, de l’Europe et plus encore s’ouvrent peu à peu aux déplacements, transits et pourquoi pas aux pauses farniente les pieds en éventail, les écouteurs dans les oreilles !



L’objectif du recours aux podcasts par l’IFTM est de prendre le temps d’écouter, de créer les conditions de la confidence, de proposer à la fois à l’interviewé et à l’auditeur, un moment de qualité hors du temps et détaché des contraintes du quotidiens. Vous aurez ainsi la faculté de vous laisser guider par un duo féminin de choc formé de Valentine Desmoulins (IFTM) et de Marie-Astrid Paternotte (Eug & Jo).



Des premiers invités de tous horizons se sont déjà prêtés à l’exercice, ce sont tous les secteurs du salon, Business comme Loisir qui seront représentés. Ce sera l’occasion de découvrir les énigmes et coulisses des représentants de ces industries.



Infos pratiques :



• Embarquez ! est disponible sur les plateformes de podcast traditionnelles (Deezer, Spotify)

→ En savoir plus



L’équipe IFTM Top Resa se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 5 au 8 octobre 2021



