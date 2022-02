IFTM : les inscriptions pour la Travel Agents Cup Junior sont ouvertes

" Pour ma participation à la TAC Junior 2021, j’ai dû me jeter à l’eau et travailler dur mais je n’en retire que du positif , témoigne Aurélia Raymond, la gagnante de l’édition 2021 de la Travel Agents Cup Junior.



J’ai pu améliorer ma présence scénique et ma gestion du stress. C’était à la fois mon premier voyage en France et ma première participation à un concours national.



Vendre la destination Montagne quand on vit sur une île était aussi un défi. Mais le tourisme c’est aussi ça, et je suis fière d’y être arrivée. C’est le résultat d’un travail conséquent, de l’aide bienveillante de mes professeurs, du lycée de Bellevue, de généreux acteurs du tourisme en Martinique (CMT et Contact Entreprise) et du soutien de ma famille que je remercie ".



Les étudiants intéressés ont jusqu'au 08 avril 2022 pour s'inscrire. Les noms des 10 finalistes de la Travel Agents Cup Junior 2022 seront annoncés le 10 mai 2022.



A la clé ? 5 voyages sont à gagner pour les professionnels en herbe qui présenteront les meilleurs scénarios de voyage :



- 3 prix « Meilleurs vendeurs de la Destination France » décernés par le jury



- 1 prix « Coup de Cœur » décerné en live par le public



- 1 prix « Tirage au Sort » parmi tous les participants présents.