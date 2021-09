INTENSEMENT VOLCANIQUE : Rendez-vous au cœur d'un volcan actif

À La Réunion, des expériences uniques permettent de découvrir le volcan sur terre mais aussi dans les tunnels de lave.De la Plaine des Sables au cratère Dolomieu, de nombreux sentiers de randonnée parcourent le massif du Piton de la Fournaise. Parmi eux, un circuit de découverte éco-responsable labélisé Esprit Parc a récemment été élaboré, entre mer de nuages et terre de feu. Une randonnée guidée sur un volcan actif, au cœur d’un site inscrit au Patrimoine mondial, pour mieux le connaître et le protéger. Au programme : marche, tisane maison, pique-nique, observation et découverte de la biodiversité et de sa fragilité.Allez-y tôt ! Le lever de soleil sur la Plaine des Sables dévoile des paysages lunaires et désertiques, semblables à ceux de la planète Mars, offrant un contraste saisissant.