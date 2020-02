Ile privée : Royal Caribbean Int. ouvre son premier Coco Beach Club

Les clients peuvent également choisir parmi 10 types de cabanes de plage. Toutes les cabanes du Coco Beach Club peuvent accueillir jusqu'à huit personnes et disposent de chaises longues, d'un coin repas, de points de détente, d'un mini-réfrigérateur, d'un équipement de plongée et d'un majordome dédié.



Tous les passagers naviguant à bord d’un navire de la flotte Royal Caribbean faisant escale à Perfect Day at CocoCay peuvent découvrir et tester le Coco Beach Club. Cette année, l'île privée accueillera 16 navires en provenance de Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Floride ; Bayonne, New Jersey ; et Galveston, Texas.