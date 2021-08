Iles de Guadeloupe : Sonia Taillepierre reconduite à la présidence du Comité du Tourisme

Quatre vice-présidents viennent entourer Sonia Taillepierre au sein du conseil d’administration :



- Jean-Claude Nelson, en sa qualité de représentant du collège des élus régionaux, comme 1er vice-président.



- Sabrina Robin, représentante du collège des conseillers départementaux, est élue à la 2ème vice-présidence.



- Corinne Lacascade se voit confier la 3ème vice-présidence, en qualité de représentante du collège des communautés d’agglomérations.



- Didier Coffre, pour le collège des socio-professionnels, assurera la fonction de 4ème vice-président du CTIG.



" Le nouveau conseil d’administration du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe est évidemment très affecté par l’évolution dégradée de la situation sanitaire de l’archipel.



Il exprime sa compassion à toutes les familles endeuillées et son soutien aux professionnels durement touchés par les effets de cette 4ème vague de covid-19.



La présidente réélue du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe appelle les guadeloupéens et guadeloupéennes à s’unir et à faire bloc contre ce virus, en proscrivant toutes formes de divisions ", ajoute le communique du CTIG.



Avec son conseil d’administration, l’appui de la Région et du Département, en lien étroit avec les professionnels du secteur, et grâce à l’expertise de la direction et des collaborateurs du CTIG, la présidente Sonia Taillepierre, assure " être pleinement engagée dans sa mission pour gérer les urgences qui découlent de cette crise d’une violence inédite.



Mais aussi pour repenser notre stratégie touristique afin de relancer durablement la destination Guadeloupe ".