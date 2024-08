En raison de ces feux, le parc national Jasper est actuellement fermé. "Toutes les réservations de camping à venir dont la date de départ est au plus tard le mardi 3 septembre 2024 seront annulées.



Les remboursements complets seront automatiquement accordés, mais soyez patients car il risque d’y avoir des délais" , précise le site.



A ce jour, il n’y a pas de date estimée pour la réouverture, et d’autres directives suivront à mesure que la situation évolue ajoute le site du gouvernement.



Quelque 25 000 habitants et touristes avaient été évacués. Déclenché par la foudre, l’incendie a détruit plus de 350 bâtiments sur plus de 1 100 dans cette ville touristique de 5 000 habitants.