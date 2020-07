Insolite, gastronomique ou en filature : découvrez la région Savoie Mont-Blanc autrement

En Savoie et Haute-Savoie, aux 17e et 18 siècles, la foi des habitants et le talent d’artistes souvent locaux ont permis l’émergence de véritables joyaux.



Créé en 1992 par la FACIM, les Chemins du baroque recensent près de 80 édifices sur le territoire savoyard. Un patrimoine à découvrir à la belle saison, à pied, à vélo ou en voiture. Voici deux « itinérances baroques » plus secrètes, elles sortent des grands circuits classiques :



Au départ de Seez, on rejoint Montvalezan, puis la Gurraz et Tignes Les Boisses en découvrant l’architecture des villages et les trésors que recèlent leurs églises. Un peu plus loin, sur le Versant du Soleil, on quitte Granier pour rallier Côte d’Aime, puis le hameau de Picolart et enfin Valezan. La route panoramique offre des vues somptueuses sur la Tarentaise et la Vanoise.



Dans le Beaufortain et le Val d’Arly, les églises de Queige, Hauteluce et Beaufort (où la chaire monumentale vaut vraiment le détour) témoignent d’une certaine unité artistique, chaque vallée ayant sa propre déclinaison du baroque.



En Maurienne, le baroque s’exprime à travers les œuvres de peintres et sculpteurs locaux, contrairement à la Tarentaise où les artistes venaient fréquemment du Piémont. D’Avrieux, on rejoint ainsi Sollières, puis Termignon et Lanslebourg. Deux pépites méritent également toute l’attention du visiteur : les chapelles de Bessans et Lanslevillard.



A savoir : la FACIM ou la Fondation pour l’Action Culturelle Internationale en Montagne, a été créée à Courchevel en 1970.