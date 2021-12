Jean Brajon, nouveau directeur France de la compagnie grecque SKY express

Avec 35 ans de savoir-faire dans l'industrie du tourisme et des voyages, Jean Brajon, a rejoint la société après avoir quitté Vacances Héliades, il y a quelques mois.



Il a débuté sa carrière chez Nouvelles Frontières en 1987, où il a occupé successivement occupé les postes de Directeur des filiales étrangères au Sénégal, en Grèce et en Irlande.



Après 4 ans chez Royal Tours, alors tour opérateur spécialisé au Maroc, il rejoint Vacances Héliades en 2007 qu'il a dirigé pendant 14 ans.



Sa mission consistera à conforter l'arrivée et le développement de SKY express dans l'une des destinations les plus stratégiques mais aussi les plus exigeantes pour la Compagnie.