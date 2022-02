SKY express : nouveau programme de vols France, Belgique et Grèce pour 2022

Au départ de France



- PARIS CDG/ATHENES quotidien et annuel depuis novembre 2021*

- PARIS CDG/HERAKLION 3 fois par semaine les mardis, vendredis et samedis d’avril à octobre

- LYON/HERAKLION 2 fois par semaine le samedi d’avril à octobre et le mardi de juin à octobre

- NANTES/HERAKLION 2 fois par semaine le samedi d’avril à octobre et le mercredi de juin à

octobre

- MARSEILLE/HERAKLION 2 fois par semaine les samedis et mardis de juin à octobre

- LILLE/HERAKLION 1 fois par semaine le dimanche d’avril à octobre



Au départ de Belgique



- BRUXELLES/ATHENES quotidien et annuel depuis novembre 2021**

- BRUXELLES/HERAKLION 2 fois par semaine les samedis et mercredis d’avril à octobre

*sauf le dimanche d’avril à octobre **sauf le samedi d’avril à octobre



Grâce à son réseau de vols intérieurs en Grèce, le plus important du marché, la compagnie SKY express permet de relier Paris & Bruxelles aux destinations suivantes après un court transit à Athènes :



• Cyclades : Mykonos – Santorin – Paros – Naxos – Milos

• Crète : Héraklion – La Canée

• Dodécanèse : Rhodes – Kos

• Nord de la Grèce : Thessalonique – Corfou – Chios

• Chypre : Larnaca