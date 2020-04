JesuisAgentdevoyages - XIV. N. Trichard (Le Goût du Voyage) : "Il faut dépoussiérer ce métier car il a un bel avenir !"

TourMaG.com - Quelle est la situation pour votre agence et que ressentez-vous ?



Nathalie Trichard : Nous ne sommes pas une agence traditionnelle, donc on reste moins impacté que d'autres.



Bien sûr, il va falloir gérer les charges fixes et les salaires mais je suis sereine, nous avons depuis quelques jours de nouveaux des contacts clients en quête de vacances entre juillet 2020 et avril 2021.



La direction que nous avons prise il y a bientôt deux ans nous a permis de travailler notre clientèle et le voyage autrement.



Aujourd'hui, je sais que nous avons fait le bon choix quand je vois la réaction de nos clients face à ce bouleversement.



TourMaG.com - Comment travaillez-vous, vous organisez-vous ?



Nathalie Trichard : Nous sommes trois en télétravail (deux temps plein et un temps partiel). Je gère les dossiers de report au niveau des contacts clients et des reprises de dossiers.



Ma collaboratrice Anne travaille sur les dates de report de nos clients et Valentin travaille plutôt sur des nouveaux supports à mettre en place. Nous travaillons également ensemble sur notre communication, notre site Internet et ce que nous voulons développer demain.



Nous organisons deux réunions en visio par semaine en plus des mails et des appels. Nous gardons le lien, nous avançons. Et comme me l'a dit ma jeune collaboratrice : " Merci, ça fait du bien de réfléchir à demain car ça veut dire qu'il y aura un demain !"