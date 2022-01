Kuoni : "nous renforçons notre production moyen-courrier"

Tout comme les agents de voyages, les équipes des tour-opérateurs doivent se montrer flexibles et réactives, pour faire partir des clients.



Alors que le terrain de jeu a considérablement réduit depuis 2 ans et que les professionnels doivent jongler avec les décisions intempestives des gouvernements, les TO s'adaptent.



A commencer par Kuoni.



Le spécialiste des circuits accompagnés et du voyage sur mesure a décidé d'accentuer sa production sur les valeurs sûres depuis le début de la pandémie à savoir les destinations européennes.