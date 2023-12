L'Office National Israélien du Tourisme fête Hanouka

"Il faudra encore patienter quelques temps avant de recouvrer une sérénité totale. En France, les professionnels du tourisme dans leur ensemble (voyagistes, agents de voyages, responsables associatifs, religieux, institutionnels, presse pro et généralistes, influenceurs, etc.) nous ont témoigné leur amitié depuis début octobre.



L’expression la plus entendue reste : "On n’annule rien, on reporte !". Au printemps prochain, des groupes sont programmés auprès de nombreuses associations et agences spécialisées. Évidemment, l’Office National Israélien de Tourisme en France se tient prêt. Nous travaillons sur le jour d’après."

a déclaré Laureline Morel , directrice France et Belgique de l’Office National Israélien du Tourisme.Ces résultats font état d'une progression de 69% par rapport à la même période en 2022, et d'unannée de record historique en terme de fréquentation.Sur la même période, le pays a accueilliLa France est le deuxième pays émetteur en termes d'arrivées de touristes, après les Etats-Unis.