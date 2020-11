L’UNCAF demande à l'Etat des mesures de soutien pour les petites compagnies aériennes Un plan avec six mesures de protection de l’emploi et de soutien

Face à un nouveau confinement, l’Union Nationale des Compagnies Aériennes Françaises (UNCAF) réclame six mesures de protection de l’emploi et de soutien des petites compagnies régionales auprès des pouvoirs publics.

Jeudi 5 Novembre 2020

L’Union Nationale des Compagnies Aériennes Françaises (UNCAF) tire la sonnette d'alarme, alors qu'un second confinement a été mis en place en France.



" Les mesures de confinement annoncées vont définitivement anéantir les compagnies aériennes qui sont actuellement devant une montagne de dettes absolument impossible à rembourser… S’il fallait prendre ces mesures sanitaires, l’Etat doit prendre les bonnes mesures d’accompagnement qui vont avec.



L’Etat doit changer de concept et envoyer un signal fort vers l’ensemble de l’industrie du transport aérien. ", indique l'UNCAF dans un communiqué.



L’UNCAF réclame donc six mesures de protection de l’emploi et de soutien des petites compagnies régionales :



- décalage du remboursement du PGE de 5 à 15 ans ;



- maintien de l’activité partielle au taux de 84% du salaire net, jusqu’au 31 décembre 2021 ;



- accès à l’APLD mais avec une activité des salariés pouvant être réduite à 20% ;



- exonération des charges sociales et patronales sur les compléments de salaire jusqu’au 31 décembre 2021 ;



- année 2021 blanche de charges et taxes sur le transport aérien ;



- aide directe de 800 000 euros à toutes les entreprises qui réalisaient moins de 50 millions d’euros de CA en 2019 et dont le CA, subventions d’exploitation incluses, a chuté de plus 60% au 31 décembre 2020.



" La situation est exceptionnelle et les mesures doivent être exceptionnelles, fortes, rapides, lisibles et offrant un cadre de travail adapté et une vision moyen terme pour que les chefs d’entreprises puissent organiser la reconstruction de leur modèle économique et sauver l’emploi. Sinon, tout ce qui a été actuellement fait risque de n’avoir servi à rien " , précise Olivier Manaut, le président de l’UNCAF.



