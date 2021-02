L’échappée belle dans la région de Vysocina pour un voyage dans le temps garanti ! Venez découvrir (une fois de plus !) la République tchèque comme vous ne l’avez jamais vue, en dehors des sentiers battus ! Avec cette fois-ci au programme la région de Vysocina.

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

La Vysocina se trouve sur la plaque tchéco-morave, au croisement des deux régions du pays, à une centaine de kilomètres au Sud Est de Prague.

Avec ses collines et ses prairies verdoyantes, Vysocina attire chaque année un nombre croissant de visiteurs dont les touristes hollandais qui lui trouvent même un goût exotique.

La région de Vysocina détient le record des sites inscrits sur la liste du patrimoine de l’UNESCO en pays tchèques et c’est pourquoi nous vous conseillons de réserver plusieurs jours à sa découverte !

Rédigé par Virginie Béjot le Lundi 15 Février 2021

Zdar Nad Sázavou, la mystique







Le domaine, en plus de proposer de beaux hébergements dans sa Tour Baroque et un festival culturel l’été, vous invite dans son Musée dit « Nouvelle Génération » à une immersion totale dans l’histoire de ces lieux.

Le Musée est une réussite sans pareil en la matière qui allie parfaitement l’aspect contemporain de l’audiovisuel aux couleurs intemporelles des pièces de l’histoire.

Allez jeter un œil à la galerie photos du site et vous comprendrez par vous-même l’excellence de sa réalisation.



Les différentes expositions interactives retracent notamment l’histoire de l’Eglise Saint- Jean de Népomucène, monument majeure de la région.



Son auteur, l’architecte Jan Blazek Santini, fascine encore aujourd’hui les visiteurs et les adeptes d’architecture, tant par la fougue de sa créativité que par son parcours atypique. Alors au sommet de sa carrière, l’architecte Santini, citoyen tchèque d’origine italienne, réalise avec l’église de Saint Jean de Népomucène une œuvre singulière hautement symbolique dans l’ère de la Contre-réforme catholique. L’alliance subtile entre l’art gothique et l’ornement baroque fera de ce monument une pièce rare dans toute l’Europe centrale. C’est pourquoi l’église Saint Jean de Népomucène, monument inscrit sur

L’histoire de cette petite bourgade devenue un des centres spirituels les plus importants de la région remonte au XIIIème siècle, lorsque des moines cisterciens abattirent les premiers arbres d’une forêt profonde pour y construire un couvent. Le château actuel de Zdar , construit sur les ruines de ce même couvent, est un magnifique domaine Renaissance qui fut restitué à la Famille Kinsky après 1990. Il accueille aujourd’hui les visiteurs du monde entier.Le domaine, en plus de proposer de beaux hébergements dans sa Tour Baroque et un festival culturel l’été, vous invite dans son Musée dit « Nouvelle Génération » à une immersion totale dans l’histoire de ces lieux.Le Musée est une réussite sans pareil en la matière qui allie parfaitement l’aspect contemporain de l’audiovisuel aux couleurs intemporelles des pièces de l’histoire.Allez jeter un œil à la galerie photos du site et vous comprendrez par vous-même l’excellence de sa réalisation.Les différentes expositions interactives retracent notamment l’histoire de l’Eglise Saint- Jean de Népomucène, monument majeure de la région.Son auteur, l’architecte Jan Blazek Santini, fascine encore aujourd’hui les visiteurs et les adeptes d’architecture, tant par la fougue de sa créativité que par son parcours atypique. Alors au sommet de sa carrière, l’architecte Santini, citoyen tchèque d’origine italienne, réalise avec l’église de Saint Jean de Népomucène une œuvre singulière hautement symbolique dans l’ère de la Contre-réforme catholique. L’alliance subtile entre l’art gothique et l’ornement baroque fera de ce monument une pièce rare dans toute l’Europe centrale. C’est pourquoi l’église Saint Jean de Népomucène, monument inscrit sur la liste de l’UNESCO , est un lieu à découvrir absolument.

La merveilleuse ville baroque de Telc et ses environs



Sa place triangulaire aux façades Renaissance et baroque particulièrement bien conservées forment le décor idéal pour une pause bien méritée, à déguster la bière locale ou une bonne glace à l’italienne. Cette place médiévale unique en Europe est elle aussi inscrite sur la liste du Patrimoine de l’UNESCO.



Le Château Renaissance de Telc, monument le plus visité de la région, attire dans ses jardins de nombreux visiteurs durant son festival estival de musique. Le jardin fera l’hôte parfait d’un pique-nique improvisé.



Les alentours de Telc, aujourd’hui particulièrement prisés des touristes, sont appréciés pour leurs paysages vallonnés, les baignades enjouées dans les lacs et les étangs disséminés aux abords des forêts ; en résumé, c’est l’endroit parfait pour des moments d’une belle et douce simplicité entre amis ou en famille.

Telc a la réputation d’être à la fois fascinante de beauté et un lieu secret où trouver une belle intimité. Envoûtante, elle vous charmera aussi par sa campagne environnante, idéale pour flâner et bucolique, comme dans un rêve.Sa place triangulaire aux façades Renaissance et baroque particulièrement bien conservées forment le décor idéal pour une pause bien méritée, à déguster la bière locale ou une bonne glace à l’italienne. Cette place médiévale unique en Europe est elle aussi inscrite sur la liste du Patrimoine de l’UNESCO.Le Château Renaissance de Telc, monument le plus visité de la région, attire dans ses jardins de nombreux visiteurs durant son festival estival de musique. Le jardin fera l’hôte parfait d’un pique-nique improvisé.Les alentours de Telc, aujourd’hui particulièrement prisés des touristes, sont appréciés pour leurs paysages vallonnés, les baignades enjouées dans les lacs et les étangs disséminés aux abords des forêts ; en résumé, c’est l’endroit parfait pour des moments d’une belle et douce simplicité entre amis ou en famille.

Trebic et son Ghetto, unique monument juif en dehors de Jérusalem

Par chance et par faute de moyens, le ghetto juif de Trebic, situé en plein centre de la ville, constitue aujourd’hui une pièce rare de l’histoire juive en Europe.



Classé au Patrimoine de l’UNESCO, le Ghetto est aujourd’hui réhabilité dans sa majeure partie et converti en un quartier sympathique qui accueille les curieux du monde entier dans ses cafés, restaurants, boutiques et même dans des appartements- musées qui retracent le quotidien des familles juives d’artisans du ghetto disparu.



On apprend pendant la visite que les Juifs de République tchèque ont bénéficié d’une certaine bienveillance de la part des autorités et de la population locale.



Le Ghetto juif comprend deux Synagogues qui figurent sur la liste de l’UNESCO, tout comme les 120 maisons du Ghetto et le cimetière juif. Un festival musical (Borovina) rend hommage à la culture juive chaque été dans toute la ville.



Non loin du centre- ville vous trouverez un village Western, attraction populaire de la région. Vous glisserez en plein Far West, avec des cowboys, des indiens, des saloons, une monnaie locale et des duels authentiques à coup de pistolets à pétards.

L’histoire du Ghetto juif de Trebic a bien failli disparaître dans un projet de réhabilitation socialiste du feu gouvernement communiste.Par chance et par faute de moyens, le ghetto juif de Trebic, situé en plein centre de la ville, constitue aujourd’hui une pièce rare de l’histoire juive en Europe.Classé au Patrimoine de l’UNESCO, le Ghetto est aujourd’hui réhabilité dans sa majeure partie et converti en un quartier sympathique qui accueille les curieux du monde entier dans ses cafés, restaurants, boutiques et même dans des appartements- musées qui retracent le quotidien des familles juives d’artisans du ghetto disparu.On apprend pendant la visite que les Juifs de République tchèque ont bénéficié d’une certaine bienveillance de la part des autorités et de la population locale.Le Ghetto juif comprend deux Synagogues qui figurent sur la liste de l’UNESCO, tout comme les 120 maisons du Ghetto et le cimetière juif. Un festival musical (Borovina) rend hommage à la culture juive chaque été dans toute la ville.Non loin du centre- ville vous trouverez un village Western, attraction populaire de la région. Vous glisserez en plein Far West, avec des cowboys, des indiens, des saloons, une monnaie locale et des duels authentiques à coup de pistolets à pétards.

La région de Nove Mesto, place à la nature



Des pistes à perte de vue sur des centaines de kilomètres traversent la belle campagne de Voisina, pour accuellir aussi les entraînements de compétiteurs venus du monde entier.

Balisés ou non, vous trouverez dans la région un grand choix de parcours possibles, avec des niveaux de difficultés variés sur des distances plus ou moins longues.

L’économie locale s’étant largement développée autour de ce sport, vous y trouverez des services d’accueil de bonne qualité. Les adeptes de ce sport doivent se réunir dans la région de Nove Mesto en 2024 pour la prochaine compétition mondiale de Biathlon.



Mais la région de Vysocina ne fait pas que le bonheur des adeptes de sports d’hiver. En effet, elle est le lieu idéal pour les beaux jours !



Les adeptes de promenades en pleine nature pourront partir à la découverte des monts Zelezne Hory, où découvrir les strates successives des temps passés dans une mosaïque de roches et de paysages qui font du bien à l’âme !

Sur le plateau tchéco- morave, les conditions climatiques et les altitudes sont particulièrement favorables à un sport adoré des tchèques : le ski de fond.Des pistes à perte de vue sur des centaines de kilomètres traversent la belle campagne de Voisina, pour accuellir aussi les entraînements de compétiteurs venus du monde entier.Balisés ou non, vous trouverez dans la région un grand choix de parcours possibles, avec des niveaux de difficultés variés sur des distances plus ou moins longues.L’économie locale s’étant largement développée autour de ce sport, vous y trouverez des services d’accueil de bonne qualité. Les adeptes de ce sport doivent se réunir dans la région de Nove Mesto en 2024 pour la prochaine compétition mondiale de Biathlon.Mais la région de Vysocina ne fait pas que le bonheur des adeptes de sports d’hiver. En effet, elle est le lieu idéal pour les beaux jours ! Une piste cyclable de 130 km relie la ville de Jihlava à la ville autrichienne de Raab, sur un parcours entièrement balisé qui passe notamment par la ville de Trebic et son ghetto juif inscrit à l’UNESCO. La piste traverse les romantiques campagnes de la région : prairies en fleurs, collines, monuments baroques, denses forêts, tout en gardant un accès constant aux lignes de trains dans lesquels vous pouvez à toute heure embarquer avec votre vélo.Les adeptes de promenades en pleine nature pourront partir à la découverte des monts Zelezne Hory, où découvrir les strates successives des temps passés dans une mosaïque de roches et de paysages qui font du bien à l’âme !



Téléphone : 01 53 73 00 34

Email :

Site web : 18 rue Bonaparte 75006 ParisTéléphone :Email : paris@czechtourism.com Site web : www.visitczechrepublic.com

Lu 241 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Chroniques d’Abu Dhabi, épisode 2 Participez au webinaire "Secrets des Îles de Guadeloupe" le 02 Février pour devenir Expert des Îles de Guadeloupe !