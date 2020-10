L’été indien, moment idéal pour apprécier le Var

Envie de pratiquer un golf responsable ? Alors n'hésitez pas, le Var, terre de golf par excellence, dispose de plusieurs greens qui ont mis en place de nombreuses mesures pour préserver leur environnement. Ils gèrent leur ressource en eau en sélectionnant des espèces d'herbes plus résistantes, en récupérant les eaux usées pour arroser ou en optant pour le tout synthétique, utilisent des engrais bios, limitent les pesticides, préfèrent planter des essences endémiques, implantent des ruches pour accueillir les abeilles, cultivent le "green" jusque dans les assiettes et rendent la pratique du golf accessible au plus grand nombre.Nous vous proposons une sélection de prestataires et d'activités pour vous aider à organiser week-end et séjours de golf écoresponsables dans le Var. Vous avez l'embarras du choix : golf de Terre Blanche à Tourrettes, golf de Sainte-Maxime, golf de la Sainte-Baume primé par l’écolabel international GEO, le golf up de Grimaud ou encore Frégate à Saint-Cyr-sur-Mer qui a obtenu le label Clef Verte pour l'ensemble du resort !