L'hégémonie du dollar américain devrait persister !

Si l’inflation persiste, la Fed peut maintenir le niveau des taux inchangé aussi longtemps que nécessaire ». C’est la phrase choc de la semaine dernière. Elle a été prononcée par le président de la Fed,



La Fed pourrait maintenir les taux inchangés si l’inflation persiste, selon Jerome Powell. Cette annonce a surpris le marché financier, confirmant que la Fed retarde sa décision de baisser les taux par rapport à d'autres banques centrales du G10. En conséquence, les taux des obligations américaines ont augmenté, et le dollar a continué de se renforcer par rapport à d'autres devises.



La Fed semble abandonner l'idée de baisser les taux en juin, contrairement aux attentes précédentes. De plus, la réduction prévue des taux en 2024 devrait être moins importante qu'anticipé auparavant.



Certains analystes pensent même que la Fed pourrait ne pas baisser les taux du tout cette année. La Bank of America a même suggéré que le statu quo monétaire pourrait durer jusqu'en mars 2025, bien que cela semble improbable.



Cette incertitude reflète les défis persistants liés à l'inflation, compliquant les prévisions économiques. La reprise de l'inflation est attribuée à l'augmentation des salaires et des services.



Cela devrait maintenir le dollar fort, notamment en raison du différentiel de taux favorable aux États-Unis. Cependant, cela pose problème pour les partenaires commerciaux des États-Unis, notamment en Asie où les devises locales se déprécient face au dollar.



Heureusement, l'inflation diminue dans d'autres régions, comme au Canada, où elle est retombée à 1,25% en moyenne sur les trois derniers mois, ouvrant la possibilité d'une baisse des taux par la Banque du Canada en juin. Au Royaume-Uni, bien que l'inflation soit également en repli, il faudra plus de données pour déterminer le moment où la Banque d'Angleterre agira.



Heureusement, l'inflation diminue dans d'autres régions, comme au Canada, où elle est retombée à 1,25% en moyenne sur les trois derniers mois, ouvrant la possibilité d'une baisse des taux par la Banque du Canada en juin. Au Royaume-Uni, bien que l'inflation soit également en repli, il faudra plus de données pour déterminer le moment où la Banque d'Angleterre agira.

Une baisse des taux en mai est exclue, mais un débat entre juin et août est en cours, avec une préférence pour la dernière option selon les dernières statistiques. Cependant, le timing de la baisse des taux devrait avoir peu d'impact sur la livre sterling, qui évolue dans une fourchette depuis plusieurs mois.

Taux de change : le point technique L'hégémonie du dollar américain sur le marché des changes est indéniable et devrait persister. Cela suggère une poursuite de la baisse de l'EUR/USD. Nous anticipons un possible test de la zone de 1,05 à moyen terme, notamment après la prévue baisse des taux de la Banque Centrale Européenne en juin.



Il convient de surveiller attentivement le yen japonais, qui se déprécie fortement par rapport à presque toutes les devises (dollar, euro et yuan), ce qui accroît la possibilité d'une intervention directe de Tokyo sur le marché des changes. Il est donc prudent de se protéger contre toute exposition à cette devise, car des mouvements volatils pourraient survenir bientôt.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0590 1,0504 1,0744 1,0854 EUR/GBP 0,8401 0,8344 0,8601 0,8655 EUR/CHF 0,9654 0,9580 0,9833 0,9903 EUR/CAD 1,4501 1,4455 1,4788 1,4834 EUR/JPY 163,01 162,55 165,55 166,02

Les annonces à suivre : La Banque du Japon n'exclut pas une éventuelle hausse des taux cette année, mais aucune action n'est prévue pour cette semaine. Le Japon poursuit une politique de normalisation économique avec prudence et précision.



Il convient de prendre note de la publication de l'indice PCE core ce vendredi. Sa méthodologie de calcul diffère considérablement de celle de l'indice des prix à la consommation (IPC).



Par conséquent, les récentes tensions inflationnistes observées dans l'IPC ne devraient pas se refléter dans le PCE core. Cependant, cela n'altère pas la perspective de la politique monétaire aux États-Unis.



Cette semaine, nous avons au programme la réunion de la Banque du Japon et la publication de l'indice PCE core aux États-Unis. La Banque du Japon n'exclut pas une éventuelle hausse des taux cette année, mais aucune action n'est prévue pour cette semaine. Le Japon poursuit une politique de normalisation économique avec prudence et précision.

Il convient de prendre note de la publication de l'indice PCE core ce vendredi. Sa méthodologie de calcul diffère considérablement de celle de l'indice des prix à la consommation (IPC).

Par conséquent, les récentes tensions inflationnistes observées dans l'IPC ne devraient pas se refléter dans le PCE core. Cependant, cela n'altère pas la perspective de la politique monétaire aux États-Unis.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 23/04 15:45 États-Unis PMIs manufacturier et services (Avril) Tous les deux sont attendus en territoire d’expansion (> à 50). Moyen 24/04 10:00 Allemagne Indice IFO (Avril) Précédent à 87,8. Moyen 26/04 05:00 Japon Réunion de la banque centrale Une nouvelle hausse des taux est peu probable, à ce stade. Moyen 26/04 14:30 États-Unis Indice PCE core (Mars) Précédent à 2,8% sur un an. Moyen

