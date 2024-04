Change : le dollar toujours aussi résilient La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Plus précisément, les statistiques récentes sont encourageantes. L'inflation diminue dans la zone euro, avec une baisse de l'indice des prix à la consommation hors éléments volatils à 2,95% en mars, en dessous des prévisions des experts de la BCE. Cette tendance à la désinflation est observable dans plusieurs pays membres de l'Union européenne.



Bien que certains anticipent une baisse des taux par la



Aux États-Unis, le marché de l'emploi ne montre aucun signe de ralentissement économique, avec une stabilité des salaires et même une accélération pour ceux qui changent d'emploi. Cette pression à la hausse sur les salaires incite la Réserve fédérale à ne pas se précipiter pour abaisser les taux, craignant un rebond de l'inflation.



En Chine, l'évolution de la politique monétaire est complexe. Bien que la banque centrale semble tolérer une dépréciation contrôlée du yuan pour stimuler les exportations, des signes récents suggèrent qu'elle cherche à limiter cette dépréciation, peut-être en réponse à une baisse trop rapide de la valeur du yuan depuis le début de l'année.



Dans les pays émergents, la tendance à la baisse des taux d'intérêt observée depuis l'année dernière se poursuit. Par exemple, le Chili a réduit son taux directeur pour la sixième fois consécutive la semaine dernière.



Taux de change : le point technique



Au contraire, le dollar reste remarquablement fort, avec une hausse de 4% de l'indice du dollar depuis le début de l'année, notamment par rapport aux devises des dix principales économies mondiales du G10.



Cette résilience s'explique principalement par le différentiel de taux. Le rendement attractif offert par la Réserve fédérale américaine attire les capitaux étrangers, soutenant ainsi le dollar de manière structurelle.



Cependant, même si la



La perspective de l'élection présidentielle du 5 novembre et le retour potentiel d'une politique ultra-protectionniste devraient agir comme des catalyseurs supplémentaires à la hausse du dollar.



SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0644 1,0611 1,0999 1,1045 EUR/GBP 0,8401 0,8350 0,8644 0,8702 EUR/CHF 0,9599 0,9433 0,9899 0,9945 EUR/CAD 1,4490 1,4323 1,4801 1,4900 EUR/JPY 162,11 160,45 165,67 166,12

Les annonces à suivre : Nous doutons fortement que les banques centrales du Canada et de la zone euro prennent des mesures cette semaine. Elles devraient adopter une attitude patiente et n'entamer de changement que dans le courant du mois de juin.



De manière intéressante, nous observons une sorte de coordination dans les politiques monétaires entre ces banques centrales. Il sera également intéressant de voir si l'inflation aux États-Unis a reculé en mars.



Après une légère augmentation en février, principalement due à l'effet de base, l'absence de baisse significative compliquerait certainement la tâche de la Réserve fédérale. En parallèle, nous remarquons une reprise des hausses de salaire, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à la situation économique.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 10/04 14:30 États-Unis Indice des prix à la consommation (Mars) Précédent à 3,2% en variation annuelle. Élevé 10/04 15:45 Canada Réunion de la banque centrale Maintien du taux directeur à 5%. Élevé 11/04 14:15 Zone euro Réunion de la banque centrale Maintien des taux directeurs inchangés. Taux de dépôt à 4%. Élevé 11/04 14:30 États-Unis Prix à la production (Mars) Précédent à 0,6% en variation mensuelle. Élevé

