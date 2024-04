Devise : quelles évolutions à venir ? La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Une baisse des taux d'intérêt est peu probable en juin à moins que les chiffres de l'emploi ne déçoivent fortement, ce qui est peu probable. Les marchés financiers ne croient pas à une baisse des taux en juin, mais plutôt à une baisse en septembre, contrairement aux prévisions précédentes qui tablaient sur au moins quatre baisses de taux cette année.



Aux États-Unis, les ménages continuent de consommer et ont des augmentations de salaire significatives, ce qui rend la lutte contre l'inflation plus difficile. En revanche, la



En dehors des pays développés, la Chine reste un sujet d'attention. Malgré les espoirs précédents, la Chine ne devient pas un moteur de croissance mondiale, notamment en raison d'une consommation en berne et de difficultés dans le secteur immobilier. Certains analystes suggèrent des mesures de soutien direct aux ménages, comme le versement d'argent, mais cela n'a pas toujours bien fonctionné.



La Thaïlande teste actuellement un tel programme, financé par le gouvernement et les banques publiques.



Taux de change : le point technique



Cela s'explique par plusieurs facteurs, notamment les incertitudes liées à l'élection présidentielle aux États-Unis et les attentes selon lesquelles la



En revanche, le yen japonais ne semble pas retrouver sa popularité, malgré les discussions sur une éventuelle augmentation des taux par la Banque du Japon. Les positions vendeuses sur le yen sont élevées et il est peu probable que cela change à court terme.



La faible volatilité sur les principales paires de devises est également remarquée, attribuée à un manque de risques géopolitiques majeurs et à la stabilité des données économiques mondiales.



SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0655 1,0601 1,0921 1,1011 EUR/GBP 0,8411 0,8388 0,8611 0,8690 EUR/CHF 0,9690 0,9544 0,9955 1,0133 EUR/CAD 1,4601 1,4534 1,4855 1,4901 EUR/JPY 163,11 162,45 165,11 166,01

Les annonces à suivre : Aucune statistique majeure cette semaine pour le marché des changes. Le chiffre du PIB chinois sera important à regarder mais on sait que sa fiabilité est faible. À la marge, si les résultats d’entreprises aux États-Unis sont bons – ce qui est probable - cela va peut-être un peu favoriser l’appétit au risque.



L’inflation en zone euro sera un non-évènement puisqu’il s’agit de la deuxième estimation qui ne diffère jamais de la première. La porte est toujours grande ouverte pour une baisse des taux en zone euro au mois de juin.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 16/04 04:00 Chine PIB au T1 Précédent à 5,2%. Moyen 17/04 11:00 Zone euro Inflation (Mars) Deuxième estimation donc faible impact sur le marché. Faible 18/04 14:30 États-Unis Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (Avril) Précédent à 3,2. Faible

