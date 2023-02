Appli mobile TourMaG



L’hôtellerie française se porte et se portera bien, selon le cabinet In Extenso Les performances 2022 sont étonnantes et ne devraient pas chuter en 2023

Envoyer à un ami Partager cet article

Trois ans, presque jour pour jour, après la fermeture de l’économie touristique française, son hôtellerie affiche un bilan qu’aucun des membres de l’assistance n’osait espérer. Tout va bien affirme, chiffres à l’appui, le cabinet In Extenso Tourisme. Mais cela va-t-il continuer une année de plus quand le contexte se détériore ? Oui, tout porte à le croire !

Rédigé par Bruno Courtin le Lundi 13 Février 2023

In Extenso Tourisme et Culture, avec ses partenaires Deloitte et STR, a convoqué le 10 février 2023, comme chaque année, au Palais Brongniart, les exploitants, promoteurs et investisseurs en hôtellerie qui cherchent à se rassurer sur la bonne tenue du marché et sur ses perspectives.



Philippe Gauguier et Olivier Petit, directeurs associés du cabinet In Extenso, se sont évertués à le faire en s’appuyant sur les analyses de marché et sur les projections des tendances, confortés par une analyse macro-économique plutôt rassurante de la compagnie Swiss Life Assets Manager.



Trois chiffres résument la situation de l’hôtellerie française en 2022 : un taux d’occupation (TO) toujours en berne de 6 points par rapport à 2019, mais un prix moyen (PM) en hausse de 16% d’où une progression de l’indicateur de référence (RevPAR) de 9%.



Ces trois chiffres de moyenne nationale masquent des distorsions entre une capitale et la Côte-d’Azur qui ont surperformé grâce au retour des clientèles internationales à haut pouvoir d’achat, avec un chiffre d’affaires en hausse de 18% par rapport à 2019, et les métropoles régionales un peu plus à la peine, par manque notamment de trafic affaires (+7% seulement).



Lire aussi : Okko Hôtels affiche sa meilleure année historique Le cabinet, avec ses partenaires Deloitte et STR, a convoqué le 10 février 2023, comme chaque année, au Palais Brongniart, les exploitants, promoteurs et investisseurs en hôtellerie qui cherchent à se rassurer sur la bonne tenue du marché et sur ses perspectives.Philippe Gauguier et Olivier Petit, directeurs associés du cabinet In Extenso, se sont évertués à le faire en s’appuyant sur les analyses de marché et sur les projections des tendances, confortés par une analyse macro-économique plutôt rassurante de la compagnie Swiss Life Assets Manager.Trois chiffres résument la situation de l’hôtellerie française en 2022 :Ces trois chiffres de moyenne nationale masquent des distorsions entre une capitale et la Côte-d’Azur qui ont surperformé grâce auà haut pouvoir d’achat, avec un chiffre d’affaires en hausse de 18% par rapport à 2019, et les métropoles régionales un peu plus à la peine, par manque notamment de trafic affaires (+7% seulement).



La progression du RevPAR stimulée par l'hôtellerie haut de gamme et la clientèle internationale



Quand l’hôtellerie très économique a pratiquement retrouvé sa clientèle (-1 point de TO et +11% de PM et donc +9% de RevPAR), l’hôtellerie haut de gamme fait le grand écart entre un déficit de clients plus marqué (-11 points de TO) mais des prix qui se sont envolés (+27% de PM) et une progression de RevPAR de 13%. Du jamais vu en matière de rebond.



Entre ces deux extrêmes, l’hôtellerie économique et milieu de gamme se débrouillent plutôt bien, avec respectivement +1% et +8% de RevPAR. La forte proportion de clientèle loisirs a été déterminante pour atteindre les niveaux de performance.



Après un début d’année 2022 un peu poussif, l’accélération est évidente dès les vacances de Pâques et estivales alors que les voyages d’affaires n’ont toujours pas atteint le niveau d’avant crise.



Après un effondrement assez naturel pendant les deux années « Covid », les prix de l’hôtellerie à l’été 2022 ont bondi vers des sommets qui ont surpris tous les observateurs : +38% à Paris et +33% sur la Côte d’Azur. En deux mots, le tourisme haut de gamme a permis d’atteindre des sommets, notamment grâce aux visiteurs américains et européens, qui pourrait être difficile de maintenir en 2023.



Lire aussi : Le Groupe Nemea accueille un nouvel actionnaire pour stimuler sa croissance Toutes les catégories hôtelières ne sont pas logées non plus à la même enseigne et les écarts sont assez conséquents mais tout à fait justifiés.Quanda pratiquement retrouvé sa clientèle (-1 point de TO et +11% de PM et donc +9% de RevPAR),fait le grand écart entre un déficit de clients plus marqué (-11 points de TO) mais des prix qui se sont envolés (+27% de PM) et une progression de RevPAR de 13%. Du jamais vu en matière de rebond.Entre ces deux extrêmes,se débrouillent plutôt bien, avec respectivement +1% et +8% de RevPAR. La forte proportion de clientèle loisirs a été déterminante pour atteindre les niveaux de performance.Après un début d’année 2022 un peu poussif, l’accélération est évidente dès les vacances de Pâques et estivales alors queAprès un effondrement assez naturel pendant les deux années « Covid »,. En deux mots, le tourisme haut de gamme a permis d’atteindre des sommets, notamment grâce aux visiteurs américains et européens, qui pourrait être difficile de maintenir en 2023.

Une nouvelle progression attendue en 2023 de 6,5% à Paris et plus de 4% en province une nouvelle légère progression.



La France en particulier et l’Europe du Sud en général semblent les mieux placées pour bénéficier des tendances lourdes du voyage intra-régional, avec quelques événements comme les grands salons (Sihra Lyon, Airshow du Bourget, etc.) et la Coupe du monde de Rugby en automne.



L’hôtellerie haut de gamme devrait continuer à alimenter la progression du RevPAR 2023.



Dès lors, In Extenso prévoit une nouvelle progression du chiffre d’affaires hébergement à Paris de 6,5%, sur la Côte d’Azur de 4,5% et dans les grandes métropoles de Province de 4%. Le partenaire international du cabinet, l’Américain STR, a la même vision et recommande aux investisseurs de porter leur regard sur la France, l’Espagne et l’Italie.



La table ronde de conclusion de cette présentation a une nouvelle fois conforté le fossé qui se creuse entre une hôtellerie de caractère, à forte personnalité, plutôt haut de gamme et multipliant les services annexes pour « une expérience globale » du séjour, et une hôtellerie encore majoritairement familiale plus conventionnelle, qui a passé la crise grâce aux PGE mais qui se trouve engluée dans les problèmes de remboursement, de trésorerie et de recrutement malgré un marché qui se tient.



« L’argent est disponible. Il y en a même beaucoup qui cherche à se placer car les rendements dans l’hôtellerie sont largement supérieurs à ceux de l’immobilier de bureau ou commercial », insiste l’un des intervenants.



« En revanche, les biens à acheter, à rénover ou à transformer en hôtel sont de plus en plus difficile à trouver à des prix acceptables pour assurer la rentabilité ».



Paradoxe quand tu nous tiens.



► Commander en ligne le Et pourtant, de l’avis général, les observateurs qualifiés - et les acteurs présents à la présentation - s’attendent àLa France en particulier et l’Europe du Sud en général semblent les mieux placées pour bénéficier des tendances lourdes du voyage intra-régional, avecen automne.L’hôtellerie haut de gamme devrait continuer à alimenter la progression du RevPAR 2023.Dès lors, In Extenso prévoitLe partenaire international du cabinet, l’Américain STR, a la même vision et recommande aux investisseurs de porter leur regard sur la France, l’Espagne et l’Italie.La table ronde de conclusion de cette présentation a une nouvelle fois conforté, à forte personnalité, plutôt haut de gamme et multipliant les services annexes pour « une expérience globale » du séjour, etplus conventionnelle, qui a passé la crise grâce aux PGE mais qui se trouve engluée dans les problèmes de remboursement, de trésorerie et de recrutement malgré un marché qui se tient.», insiste l’un des intervenants.».Paradoxe quand tu nous tiens.► Commander en ligne le Guide Partez en France Nouveautés et Projets Touristiques

Lu 83 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Youna passe la vitesse supérieure sur le MICE Hôtels : CDS Groupe lance un filtre "bornes électriques"