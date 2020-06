Contenu sponsorisé L’île Maurice et les hôtels Beachcomber : une destination et des hôtels sûrs

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

L’île Maurice est une destination sûre concernant le coronavirus a affirmé le World Travel and Tourism Council ( WTTC), autorité suprême qui représente le voyage et le tourisme dans le monde. Les efforts entrepris par le gouvernement mauricien dès le mois de janvier avant même que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne se prononce sur la pandémie font de cette destination un véritable exemple.

Rédigé par Beachcomber Tours le Lundi 15 Juin 2020

L’île n’a pas enregistré de cas locaux depuis le 26 avril dernier et se prépare activement à accueillir les touristes et voyageurs dès les frontières réouvertes. Une série de mesures sanitaires obligatoires ont par ailleurs été mises en place par le gouvernement mauricien pour activer la relance des activités touristiques.





SAFE PLACE: Un label sanitaire développé par Beachcomber Resorts & Hotels Pionnier et leader de l’hôtellerie à Maurice, Beachcomber Resorts & Hotels a mis en place de son côté à travers le label Safe Place des pratiques strictes d’entretien et d’hygiène afin de renforcer la protection de ses hôtes et artisans.



Qu’est-ce que le label Safe Place implique ?



• Audits surprises et réguliers réalisés par LIBA (Laboratoire International de Bio analyse)

• Renforcement du protocole de nettoyage et de désinfection

• Parcours client réinventé pour assurer la sécurité de nos hôtes







Quels sont les mesures relatives au protocole de nettoyage et de sécurité ? • Contrôle de santé pour l’ensemble des équipes hôtelières, possibilité de réaliser un test PCR si besoin

• Par mesure de précaution prise de température des artisans et des hôtes pour accéder : au kids club, au Spa, au centre de fitness et aux activités nautiques

• Infirmeries dans chacun des resorts : Présence d’un infirmier ou d’un médecin

• Mise en œuvre d’un programme de formation continue sur les mesures de prévention sanitaire pour les artisans.

• Port du masque pour les artisans. Gel hydroalcoolique à disposition des hôtes et artisans dans les espaces communs, club car …

• Protocole de nettoyage et de désinfection, en ligne avec les recommandations de l’OMS, incluant des procédures précises relatives au nettoyage en profondeur des zones qui sont les plus fréquemment touchées dans les chambres et l’ensemble des espaces communs.





Parcours clients : Quelles sont les mesures de précautions ? • A l’arrivée : Check in online privilégié, désinfection des bagages et poignées de chambres par le bagagiste.

• Hébergement : Les chambres allouées seront espacées le plus possible en fonction du taux d’occupation de l’hôtel. Les chambres seront scellées par un sticker certifiant la désinfection de la chambre.

• Pendant le séjour : Un artisan dédié viendra une fois par jour pour faire la chambre et réapprovisionner le mini-bar (hormis demande spécifique de la part du client - y compris service bonne nuit).

• Port du masque recommandé dans les situations où la distanciation sociale ne peut être adéquatement respectée.





Restaurants & bars • Les tables seront réagencées dans les restaurants pour limiter les contacts physiques

• Les services à table et à la carte seront privilégiés. Les buffets seront ainsi limités au live cooking et au service à l’assiette par le chef.

• Désinfection des tables, chaises et cartes des restaurants après chaque client.

• Les chefs et les serveurs porteront un masque





Loisirs & activités • Sports nautiques : nombre de personnes limité sur la plateforme de ski nautique. Arrêt des activités de snorkeling.

• Plage et piscine : Les transats seront espacés, nettoyés et désinfectés entre chaque clients. Nombre de personnes limité dans les piscines, échelles désinfectées régulièrement.

• Spa : soins, sauna et hammam sur réservation. Douche obligatoire. Désinfection des cabines et du matériel après chaque soin.

• Centres de fitness : le nombre de clients simultané sera limité. Désinfection après chaque utilisation

• Kids Club : Nos Kids Clubs sont ouverts vers l’extérieur et bien ventilés. Limitation du nombre d’enfants par tranche d’âge, lavage de mains plus fréquents des enfants et des artisans.



BON A SAVOIR :



Les hôtels Beachcomber disposent de grands espaces ouverts sur l’extérieurs bien ventilés et des hectares de jardins luxuriants permettant une distanciation sociale naturelle.

Pour le confort de nos clients les transats et les tables de nos restaurants étaient d’ores et déjà relativement espacés dans la plupart des hôtels Beachcomber.





La certification SAFE PLACE s’ajoute à une série de mesures de santé et de sécurité qui sont déjà en vigueur dans les hôtels du Groupe. La sécurité sanitaire a toujours été une préoccupation majeure et une exigence chez Beachcomber, de nombreuses initiatives de sécurité ont été mises en place depuis de nombreuses années par le groupe :



• Certification HACCP de nos hôtels

• Évaluation annuelle des risques de légionnelles

• Contrôle continu de la qualité de l’eau

• Contrôle annuel de la qualité de l’air à travers les services de SGS et QuantiLab

• Et bien d’autres …



Le Service Réservation, une équipe d'experts à votre écoute Tél : 01 44 94 72 72

Fax : 01 44 94 72 79

E-mail : cotation@beachcombertours.fr

Site professionnel : www.beachpro.fr

Collection de voyages 2020 : Brochures en ligne 01 44 94 72 7201 44 94 72 79

Lu 402 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Beachcomber Tours de tout cœur avec le personnel soignant Evadez-vous dans quelques-uns des plus beaux parcs américains avec Brand USA