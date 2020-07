L’île Maurice, temple du golf

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Nichée entre terre et mer, l’île Maurice accueille de prestigieux parcours de golf pensés par les meilleurs joueurs au classement mondial. Vue sur l’océan indien, points d’eau spectaculaires, entre champs de canne à sucre et plantations de thé ; théâtres des plus beaux coups, les greens et fairways de la destination répondent à tous les niveaux ! Les 10 parcours de 18 trous et 3 parcours de 9 trous de l’île Maurice proposent chacun une expérience unique entre beauté et technicité. Petits et grands peuvent s’initier à la pratique sous l’égide de moniteurs passionnés et passionnants s’adaptant à tous les besoins, que ce soit pour perfectionner son swing ou améliorer son handicap.

Rédigé par Office de tourisme de l’île Maurice le Lundi 20 Juillet 2020

Alors sous autorité britannique, l’île Maurice devient dès 1844 le troisième pays au monde à découvrir le golf, le Gymkhana Golf Club est d’ailleurs le plus ancien terrain de golf de l’île Maurice, et 4ème country club du monde selon les archives du ministère de la guerre.



Aujourd’hui l’île accueille les plus beaux tournois de l’océan indien où les grands joueurs de ce monde s’affrontent comme lors du tournoi AfrAsia Bank Mauritius Open créé en 2015. Les hôtels prennent également l’initiative d’aménager des parcours d’exception dans les plus beaux lieux de l’île et en collaboration avec des célébrités du golf tels qu’Ernie Els Bernhard Langer, ou encore Rosney Wright pour toujours plus de précision et technicité.



Le golf se pratique donc tout au long de l’année, les amateurs apprécient le climat tropical de l’île Maurice car loin du froid même en hiver austral, les parties sont d’autant plus agréables.



Une offre golf pour les joueurs un pass spécial a été créé il y a quelques années par l’Office de tourisme de l’île Maurice et la Mauritius Golf Tourism Association (MGTA). En effet, pour valoriser cet atout d’exception, les deux institutions ont pensé un Golf Pass pour faire de l’île Maurice une destination golf à part entière.



Pour plus d’informations, veuillez consulter le site officiel : Pour faciliter l’accès aux parcours de golf de l’île Maurice,a été créé il y a quelques années par l’Office de tourisme de l’île Maurice et la Mauritius Golf Tourism Association (MGTA). En effet, pour valoriser cet atout d’exception, les deux institutions ont pensé unpour faire de l’île MauricePour plus d’informations, veuillez consulter le site officiel : www.mauritiusgolftourism.com/

A propos de l’office de tourisme de l’île Maurice L’île Maurice se trouve dans l'océan Indien, à environ 800 kilomètres à l'est de Madagascar.

L'île volcanique est célèbre pour la chaleur de sa population multiculturelle, ses plages de sable blanc et ses hôtels luxueux.

Grâce au climat austral, même pendant les saisons les plus fraîches, de mai à septembre notamment, les températures descendent rarement en dessous de 22°C le long des côtes, ce qui fait de Maurice une destination de vacances toute l'année.



L'île est idéale pour les amateurs de sports nautiques, les golfeurs, les randonneurs, les amateurs de culture, les curistes, les lunes de miel et pour les familles. La capitale de l’île Maurice est Port Louis.

Il y a 1,3 millions d’habitants à Maurice incluant l’île Rodrigues. Trois religions se côtoient dans l’harmonie : l’Hindouisme, l’Islam et le Christianisme. L’anglais est la langue administrative de l’île mais le français et le créole sont utilisés au quotidien.

Pour plus d'informations sur l'île Maurice :

Site internet :

Mail :

Téléphone : 01 53 25 12 07



Site internet : tourism-mauritius.mu/fr Mail : ilemaurice@interfacetourism.com Téléphone : 01 53 25 12 07

Lu 452 fois Notez



Dans la même rubrique : < > L’Île Maurice en famille L’île Maurice et son histoire