L'offre NDC d'American disponible sur Sabre

"À partir du 3 avril, les acheteurs de voyages, les agences et les développeurs partenaires connectés à Sabre pourront acheter, réserver et gérer le contenu NDC d'American, y compris les sièges payants, via les API de Sabre : Sabre Red 360, et GetThere"

Nous nous engageons à fournir à nos clients une expérience de vente au détail moderne et transparente sur tous les canaux

Ils auront également accès à des informations plus descriptives sur les offres de vols d'American, ainsi qu'à une sélection de sièges dans le processus de réservation

La mise à disposition de ce riche contenu NDC de la plus grande compagnie aérienne au monde sur les canaux Sabre est une étape importante vers la maturation et l'élargissement de la distribution NDC."

Les offres NDC d'American sont désormais disponibles via le système de distribution mondial (GDS) de Sabre.indique un communiqué de presse.", a déclaré Thomas Rajan , vice-président des ventes mondiales d'American Airlines.Les agences connectées au GDS pourront aux tarifs "Main Select" et "Flagship Business Plus" d'Americain et aussi aux produits auxiliaires. "" indique le communiqué."Nous sommes ravis de franchir cette étape avec American Airlines et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration", a déclaré de son côté Kathy Morgan, vice-présidente, NDC et Airline Supply, Sabre Travel Solutions. "